التعاون الخليجي: هجمات إيران بكردستان تنتهك سيادة العراق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم الخميس، الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق.

كما شدد خلال استقباله السفير العراقي لدى السعودية عبدالستار الجنابي، على أن الهجمات الإيرانية "تنتهك" سيادة العراق وتهدد أمن المنطقة واستقرارها، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المجلس، وأكد الحجرف رفض مجلس التعاون "لكل ما من شأنه المساس" بسيادة وأمن واستقرار العراق.

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أتى ذلك، فيما ارتفع عدد القتلى بالهجمات الإيرانية التي طالت الإقليم أمس إلى 13 وأكثر من 50 مصابا، بين نساء وأطفال.

70 صاروخاً و20 مسيرة

بينما أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، الأربعاء، أن بلاده أطلقت 73 صاروخا باليستيا وعشرات الطائرات المسيرة على 43 نقطة في إقليم كردستان.

بدورها، أوضحت حكومة كردستان أن الهجمات نفذتها "20 طائرة مسيّرة تحمل مواد متفجرة"، وطالت "4 مناطق في كردستان". كما أشار جهاز مكافحة الإرهاب بكردستان إلى أن طهران أطلقت "أكثر من 70 صاروخاً باليستياً وقاذفة طائرات بدون طيار على 4 مراحل".

انتقاد شديد

يذكر أنه غالباً ما تقصف طهران المناطق شمال العراق حيث تتمركز أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية، خاضت عبر التاريخ تمرداً مسلحاً ضد النظام في إيران على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.

غير أن هذه التنظيمات لا تزال تنتقد بشدة الوضع في إيران، وقد نشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للتظاهرات التي شهدتها البلاد ولا تزال منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الحالي، بعد توقيفها من قبل ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق".