.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكاظمي: حماية المتظاهرين أولوية

  • الخط
مصطفى الكاظمي (رويترز)

الكاظمي: حماية المتظاهرين أولوية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد التوتر الحاد الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام الماضية، دعا القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة.

العراق.. إصابة 133 شخصاً في الاحتجاجات المصاحبة لجلسة البرلمان العراق العراق العراق.. إصابة 133 شخصاً في الاحتجاجات المصاحبة لجلسة البرلمان

وشدد على عدم استخدام الإطلاقات النارية والسبل غير القانونية في التعامل مع التظاهرات أبداً.

حماية المتظاهرين أولوية

وأكد في بيان نقلته عنه خلية الإعلام الأمني، على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون، داعياً المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها.

كذلك لفت إلى التعليمات الصادرة سابقاً مراراً بضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل، مؤكداً على منع استخدام الإطلاقات النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.

وأهاب الكاظمي، وفق البيان، بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي.

توتر حاد

جاء ذلك بعدما شهدت العاصمة خلال الساعات الماضية، توترا حاداً بعد أن نزل آلاف المتظاهرين من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الساحات، بالتزامن مع انعقاد جلسة للبرلمان لبحث استقالة محمد الحلبوسي، حليف الصدر.

وأدت الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين إلى إصابة 133 شخصاً.

لكن حدة الاشتباكات تراجعت في وقت لاحق، ما دفع قائد عمليات بغداد الفريق أحمد سليم مساء إلى التوجيه بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة، بعدما بدأ المتظاهرون بالانسحاب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8% العام المقبل توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8% العام المقبل
اكتشف المزيد