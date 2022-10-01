الكاظمي: حماية المتظاهرين أولوية

بعد التوتر الحاد الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام الماضية، دعا القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة.

وشدد على عدم استخدام الإطلاقات النارية والسبل غير القانونية في التعامل مع التظاهرات أبداً.

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حماية المتظاهرين أولوية

وأكد في بيان نقلته عنه خلية الإعلام الأمني، على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون، داعياً المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها.

كذلك لفت إلى التعليمات الصادرة سابقاً مراراً بضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل، مؤكداً على منع استخدام الإطلاقات النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.

وأهاب الكاظمي، وفق البيان، بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي.

توتر حاد

جاء ذلك بعدما شهدت العاصمة خلال الساعات الماضية، توترا حاداً بعد أن نزل آلاف المتظاهرين من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى الساحات، بالتزامن مع انعقاد جلسة للبرلمان لبحث استقالة محمد الحلبوسي، حليف الصدر.

وأدت الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين إلى إصابة 133 شخصاً.

لكن حدة الاشتباكات تراجعت في وقت لاحق، ما دفع قائد عمليات بغداد الفريق أحمد سليم مساء إلى التوجيه بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة، بعدما بدأ المتظاهرون بالانسحاب.