تعزيزات إلى الناصرية.. واعتقال 30 "مخرباً"  في ذي قار

بعد الاعتداءات التي طالت ليلاً مبنى محافظة ذي قار جنوب العراق، وفرض حظر تجول في المنطقة، أكدت السلطات العراقية اعتقال 30 "مخربا" ممن تورطوا في الأحداث.

فعقب اجتماع طارئ بحضور كبار القيادات الأمنية، أعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء وصول تعزيزات أمنية إلى مدينة الناصرية واعتقال 30 مخربا من المتورطين بأحداث الشغب يوم أمس.

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اعتقال 30

وأوضح أن الاعتقالات طالت 30 شخصا ضبطوا بالجرم المشهود وتم تحويلهم إلى الجهات القضائية لينالوا الجزاء العادل، فيما صدرت 20 مذكرة قبض جديدة بحق متورطين آخرين.

كما أكد أن الناصرية (مركز محافظة ذي قار) عُززت بقوات أمنية إضافية لمنع أي محاولات أخرى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وكان الغزي، أعلن في وقت سابق فرض حظر التجول في المحافظة الجنوبية، إثر إضرام النيران في مبنى ديوان المحافظة. وأكد أن الوضع تحت السيطرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

"مجموعة ملثمة"

أتى ذلك، بعدما أضرمت "مجموعة ملثمة" النيران في أجزاء من مبنى الديوان في وقت سابق، بالتزامن مع خروج متظاهرين من "ثوار تشرين".

يشار إلى أن تلك الاضطرابات جاءت بعد أيام قليلة على تظاهرات واسعة شهدها العراق لاسيما في بغداد وبعض المدن الجنوبية، في الذكرى السنوية الثالثة لما يعرف بـ"ثورة تشرين" التي انطلقت عام 2019، وعمت مختلف المناطق في العراق، لا سيما الجنوب، فضلا عن العاصمة.

فيما أمهلت لجنة "مظاهرات تشرين"، السبت الماضي، القوى السياسية العراقية حتى 25 من الشهر الجاري (أكتوبر 2022) لإنهاء العملية السياسية، مهددة باتخاذ إجراءات "تصعيدية"، ومطالبة بـ"إنشاء حكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي".

شلل تام

وتشهد البلاد منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021، شللاً سياسياً تاماً، تأزم أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول أنصار طرفي الخلاف الأبرز (مقتدى الصدر والإطار التنسيقي)، إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.

فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.

وتطور الخلاف أواخر أغسطس الماضي (2022) إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب حينها على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.