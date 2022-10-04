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ممثل العراق يدعو مجلس الأمن لإدانة قصف إيران كردستان

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بحر العلوم أمام مجلس الأمن

ممثل العراق يدعو مجلس الأمن لإدانة قصف إيران كردستان

دبي - العربية.نت

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دعا ممثل العراق لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم مجلس الأمن اليوم الثلاثاء إلى دعم سيادة بلاده وإدانة الاعتداء على أراضيه.

الكاظمي لإيران: نرفض اتخاذ العراق ساحة تصفية حسابات العراق الكاظمي لإيران: نرفض اتخاذ العراق ساحة تصفية حسابات

وقال بحر العلوم أمام مجلس الأمن إن القصف الإيراني على إقليم كردستان أدى لمقتل عراقيين وترويع السكان مشيرا إلى تسليم سفير طهران في بغداد مذكرة احتجاج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

كما طالب مجلس الأمن بإدانة أي اعتداء خارجي ومن أية جهة كانت على الأراضي العراقية.

بدورها، قالت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق بعد جلسة مجلس الأمن" يجب إبعاد العراق عن حافة الهاوية".

جاءت هذه التصريجات، بعدما جددت إيران، اليوم الثلاثاء، قصفها مواقع في كردستان العراق.

وأعلن الحرس الثوري أنه نفذ ضربات بـ6 طائرات مسيرة من نوع مهاج، بالإضافة إلى هجمات صاروخية ومدفعية على مواقع في جبال هلكورد شمال شرقي محافظة أربيل.

قصف إيراني على كردستان العراق (فرانس برس)
قصف إيراني على كردستان العراق (فرانس برس)

ساحة تصفية حسابات

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني شددا أمس على ضرورة احترام السيادة العراقية ورفض تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

يذكر أن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور كان أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده أطلقت أكثر من 70 صاروخا باليستيا وعشرات الطائرات المسيرة على أكثر من 40 نقطة في إقليم كردستان، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى والمصابين.

انتقاد شديد

وغالباً ما تقصف طهران بعض المناطق شمال العراق، حيث تتمركز أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية، خاضت عبر التاريخ تمرداً مسلحاً ضد النظام الإيراني على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.

غير أن هذه التنظيمات لا تزال تنتقد بشدة الوضع في إيران، وقد نشطت بشدة مؤخراً، ما أثار غيظ طهران على ما يبدو، إذ نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للتظاهرات التي شهدتها البلاد ولا تزال منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الحالي، بعد توقيفها من قبل ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق".

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