العراق.. هجمات صاروخية استهدفت مقر الحشد الشعبي بالبصرة

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن هجمات صاروخية استهدفت مقر الحشد الشعبي داخل القصور الرئاسية في محافظة البصرة جنوب العراق.

كما أفاد بتسجيل اشتباكات وانفجارات عنيفة في محيط مقار الحشد الشعبي في محافظة البصرة.

فيديو متداول لاشتباكات وانفجارات عنيفة بمحيط مقار الحشد الشعبي بمحافظة البصرة

#العربية pic.twitter.com/BqH0x5VIg9 — العربية (@AlArabiya) October 4, 2022

عراقيا أيضا، فرض حظر للتجول في محافظة ذي قار، بعد توتر قرب مبنى المحافظة، حسب ما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث".

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وكانت مجموعة من المتظاهرين أضرمت النار في مبنى استعلامات ديوان محافظة ذي قار، بينما جدد الإعلام الأمني دعوته في بيان، المتظاهرين، للحفاظ على سلمية مطالبهم، وعدم السماح للمندسين بالتواجد داخل التظاهرات، والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أكدا في اجتماع لهما على رفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية مطالبين بضرورة احترام سيادة البلاد.

ويأتي ذلك بعدما بحث الكاظمي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الهجمات المتكررة على إقليم كردستان.

من جهته، حذر الرئيس العراقي برهم صالح من أن البلاد تمر بظرف استثنائي لا يخلو من مخاطر حقيقية ما يستدعي توحيد الصفوف للخروج من الأزمة الراهنة...والعمل على تلبية تطلعات العراقيين في الإصلاح ومكافحة الفساد.