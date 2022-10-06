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Iraq's Shia cleric Muqatda al-Sadr tells supporters to withdraw after violent clashes
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
العراق

الصدر يعلن تجميد فصائله المسلحة بكل المحافظات عدا صلاح الدين

وزير الصدر طالب قائد القوات المسلحة العراقية بـ"كبح جماح" عصائب أهل الحق وأمثالها، محذراً من اتخاذ "إجراءات أخرى لاحقاً" في حالة عدم التنفيذ

العربية.نت
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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تجميد كل فصائله المسلحة بما فيها سرايا السلام في جميع المحافظات باستثناء صلاح الدين.

موكب لسرايا السلام في بغداد في 2017 (أرشيفية)
موكب لسرايا السلام في بغداد في 2017 (أرشيفية)
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ونقل وزير الصدر صالح محمد العراقي عن مقتدى الصدر قوله: "نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة - إن وجدت - بما فيها (سرايا السلام)، ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي".

واعتبر القيادي في التيار الصدري في بيانه اليوم أن على قائد القوات المسلحة العراقية "كبح جماح" عصائب أهل الحق وأمثالها، محذراً من اتخاذ "إجراءات أخرى لاحقاً" في حالة عدم التنفيذ.

وأضاف أن قرار التجميد يأتي من أجل "درء الفتنة في محافظة البصرة".

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