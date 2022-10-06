الصدر يعلن تجميد فصائله المسلحة بكل المحافظات عدا صلاح الدين

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تجميد كل فصائله المسلحة بما فيها سرايا السلام في جميع المحافظات باستثناء صلاح الدين.

ونقل وزير الصدر صالح محمد العراقي عن مقتدى الصدر قوله: "نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة - إن وجدت - بما فيها (سرايا السلام)، ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين (سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي".

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واعتبر القيادي في التيار الصدري في بيانه اليوم أن على قائد القوات المسلحة العراقية "كبح جماح" عصائب أهل الحق وأمثالها، محذراً من اتخاذ "إجراءات أخرى لاحقاً" في حالة عدم التنفيذ.

وأضاف أن قرار التجميد يأتي من أجل "درء الفتنة في محافظة البصرة".