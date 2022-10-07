مقتل شخص وإصابة 4 بانفجار عبوة ناسفة في أربيل

A car has exploded in the Kurdistan Region's capital Erbil, resulting in the death of its driver, Governor Omed Khoshnaw, confirmed to Kurdistan 24.



The cause of the explosion has not yet been determined, he said.



Source: Kurdistan 24 pic.twitter.com/W95eV6GmDW — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) October 7, 2022

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار سيارة في أربيل بشمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن جهاز مكافحة الإرهاب القول، إن انفجار السيارة ناجم عن عبوة ناسفة.

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وذكرت الوكالة في وقت سابق اليوم، أن القوات الأمنية وصلت إلى موقع الانفجار وبدأت التحقيقات.