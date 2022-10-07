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من انفجار عبوة ناسفة في أربيل
من انفجار عبوة ناسفة في أربيل
العراق

مقتل شخص وإصابة 4 بانفجار عبوة ناسفة في أربيل

العربية.نت - وكالات
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار سيارة في أربيل بشمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن جهاز مكافحة الإرهاب القول، إن انفجار السيارة ناجم عن عبوة ناسفة.

وذكرت الوكالة في وقت سابق اليوم، أن القوات الأمنية وصلت إلى موقع الانفجار وبدأت التحقيقات.

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