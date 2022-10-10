جلسة لانتخاب رئيس في العراق.. مكتب المالكي يؤكد

على الرغم من كافة التحذيرات السياسية السابقة من مغبة استبعاد أي مكون سياسي في العراق، أكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، هشام الركابي، أن مجلس النواب سيعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل.





كما أوضح أن المشاركين في اجتماع لتحالف إدارة الدولة توصلوا إلى اتفاق مبدئي على عقد جلسة برلمانية لاختيار الرئيس المقبل، بحسب ما نقلت شبكة روداو الكردية العراقية، مساء أمس الأحد.

يشار إلى أن "تحالف إدارة الدولة"، جرى تشكيله في الآونة الأخيرة ويضم "الإطار التنسيقي وحزبين كرديين وتحالفي العزم والسيادة السنيين".

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شلل تام

أتت تلك التصريحات فيما لا يزال العراق يشهد أزمة سياسية حادة مستمرة منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021، تعقدت أكثر بعد في يوليو 2022 مع نزول أنصار طرفي الخلاف الأبرز (مقتدى الصدر والإطار التنسيقي)، إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.

فقد بلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس جديد، قبل أي انتخابات جديدة.

وتطور الخلاف أواخر أغسطس الماضي (2022) إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط العاصمة، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب حينها على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير، فيما لا يزال البلد بلا حكومة جديدة ولا رئيس جراء الخلافات.