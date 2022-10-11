اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أخبار الساعة| التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية
المالكي
ميليشيات العراق

العراق.. إخلاء سبيل المالكي بكفالة تمهيداً لمحاكمته في قضية "التسريبات"

ويأتي القرار بعد استقدام المالكي على خلفية حادثة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه والشكوى المقامة ضده من قبل الكتلة الصدرية

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن القضاء العراقي، الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بكفالة، بعد مثوله أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، على خلفية التسريبات المنسوبة إليه.

ويأتي القرار بعد استقدام المالكي على خلفية حادثة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه والشكوى المقامة ضده من قبل الكتلة الصدرية.

وأكدت المصادر أن المالكي قد تم إخلاء سبيله تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات مع الأطراف المعنية.

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في 19 يوليو الماضي، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي.

التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية فيديو العربية التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية
محامي التيار الصدري يكشف للعربية تفاصيل الدعوى ضد المالكي فيديو العربية العراق محامي التيار الصدري يكشف للعربية تفاصيل الدعوى ضد المالكي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي.

والتسريب المزعوم كان من بين سلسلة نشرها الناشط العراقي المقيم خارج البلاد، علي فاضل، على صفحته على موقع تويتر، وقال إنها "تسجيل لاجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين"، دون أن يفصح عن طريقة حصوله على التسجيلات أو مصدرها.

وتم تداول التسريبات المزعومة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب الصدر، القيادات المتحالفة مع المالكي، بإصدار بيان مشترك لاستنكار ما ورد في التسريبات المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، الذي كان قد نفى في وقت سبق صحتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط