العراق.. مجلس النواب يحدد موعد جلسة لانتخاب رئيس للدولة

حدد البرلمان العراقي يوم الخميس القادم، جلسةً لانتخاب رئيس الجمهورية، كما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان اليوم (الثلاثاء)، وذلك بعد عام من شلل سياسي أعقب انتخابات برلمانية مبكرة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد جاء في البيان أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر وأن جدول الأعمال سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية"، بعد أشهر طويلة من الخلافات السياسية وعجز الأطراف الفاعلة عن التوصل لاتفاق وإكمال الاستحقاقات الدستورية.

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وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن أن جدول أعمال جلسة يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر ستكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق دعت، الإثنين، الأطراف السياسية في البلاد إلى الانخراط في "حوار دون شروط مسبقة" من أجل إيجاد مخرج لـ"أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار"، بعد عام من الانتخابات التشريعية.

وأجرى العراق انتخابات تشريعية مبكرة، في 10 أكتوبر 2021، تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف العام 2019.

لكن بعد عام على ذلك، ما زالت الأحزاب السياسية نفسها تهيمن على السلطة في البلاد. وعلى الرغم من المفاوضات التي لا تنتهي فيما بينها، فشلت أطراف الأزمة في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء.