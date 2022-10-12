هجوم صاروخي يستهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق

قال مصدر أمني ومصدر كردي محلي لرويتزر، إن عدة صواريخ أطلقت على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء.

وأفاد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بأنه لا خسائر في حقل كورمور للغاز بعد هجوم صاروخي، والعمليات لم تتأثر.

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وتكررت الهجمات على حقل كورمور، حيث تعرض لثلاث هجمات في يونيو من العام الحالي.