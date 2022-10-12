العراق
هجوم صاروخي يستهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق
المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق: لا خسائر في حقل كورمور والعمليات لم تتأثر
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال مصدر أمني ومصدر كردي محلي لرويتزر، إن عدة صواريخ أطلقت على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء.
وأفاد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بأنه لا خسائر في حقل كورمور للغاز بعد هجوم صاروخي، والعمليات لم تتأثر.
مادة اعلانية
وتكررت الهجمات على حقل كورمور، حيث تعرض لثلاث هجمات في يونيو من العام الحالي.
اقرأ أيضاً
-
بايدن يعلن استراتيجيته للأمن القومي ويضع الصين كأكبر تهديدالرئيس الأميركي: الصين لديها نية لتغيير النظام الدولي باستخدام كل الأدوات المتاحة أميركا
-
مصر تسمح للعاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائبمقابل مبلغ دولاري يتم إيداعه لصالح وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد اقتصاد
-
اتفاق بالاتحاد الأوروبي على معاقبة المسؤولين عن قمع احتجاجات إيرانمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 201 شخص على الأقل بينهم 23 طفلاً إيران
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية