رئيس العراق الجديد يكلف شياع السوداني بتشكيل الحكومة

عقب انتخاب البرلمان العراقي عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق، كلف الرئيس الجديد، اليوم الخميس، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية.

بدوره، هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، السوداني بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

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ودعا الكاظمي، القوى السياسية للتعاون مع شياع السوداني في مهمة تشكيل حكومة العراق.

وفي أول رد فعل دولي، دعت السفارة الفرنسية في العراق لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب، معربة عن استعدادها للعمل مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

انتخاب رشيد

وانتخب رشيد رئيسا للعراق، بعد اكتمال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب التي عقدت في وقت سابق اليوم بـ( 269 نائباً).

فيما صوت نحو 277 نائباً عبر الاقتراع السري بالجولة الأولى، لتبدأ لاحقاً عملية الفرز وعدّ الأصوات، وسط تقدم طفيف لرشيد على الرئيس الحالي برهم صالح (الاثنان ينتميان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، علماً أن الأخير يدعم صالح)، في الجولة الأولى.

ما دفع النواب لاحقا إلى التصويت في جولة ثانية، أظهرت بدورها تقدم عبد اللطيف الذي حاز على 162 صوتاً مقابل 99 لصالح، و8 أصوات باطلة.

أزمة محتدمة

يذكر أن العراق شهد منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى اليوم دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد. ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.

فيما تطور الصراع في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.