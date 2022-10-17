رئيس العراق الجديد: سأسعى لعلاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي

أكد الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد السعي "لوصول لعراق قوي ومستقر ومتصالح". وشدد خلال مراسم تسلمه مهامه على التزامه بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل.

واضاف: "سأسعى إلى علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي".

مراسم تسلم الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد مهامه بقصر السلام

#العربية pic.twitter.com/XmMerMMl8q — العربية (@AlArabiya) October 17, 2022

مادة اعلانية

وكان الرئيس عبد اللطيف رشيد وصل إلى قصر السلام في بغداد لتسلم مهام منصبه من سلفه برهم صالح اليوم الاثنين.

وأدى رشيد اليمين رئيسا للعراق يوم الخميس الماضي بعد انتخابه من البرلمان، وكلف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن رشيد انتخب رئيساً للجمهورية، بـ162 صوتاً مقابل 99 للرئيس برهم صالح، و8 أصوات باطلة.

يذكر أن العراق شهد منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، كانت حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

فيما تطور الصراع في 29 أغسطس 2022 إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.