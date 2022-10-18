أكبر فضيحة تهز العراق.. مسؤولون يسرقون 2.5 مليار دولار

في قضية هزت الرأي العام العراقي خلال اليومين الماضيين، كشف القضاء تفاصيل "اختلاس للمال العام" تورط فيه العديد من المسؤولين الرسميين، معلناً استدعاء العشرات من كبار موظفي الحكومة للتحقيق.

فقد أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، اليوم الثلاثاء أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة (رسمية)، قررت استدعاء مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي، للتحقيق معهم.

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"مذكرات قبض"

كما أضاف أن "قرار الاستقدام أتى وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية".

كذلك أكد أن المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات المعنية ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية وقررت "تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة".

"مجموعة محددة"

أتت تلك التطورات بعدما كشف وزير المالية بالوكالة قبل أن يطلب إعفاءه، إحسان عبد الجبار، يوم السبت الماضي، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.

وأوضح في بيان أن "نتائج التحقيق الذي قام به بعد تكليفه بالوزارة (من قبل رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي)، والإثباتات الرسمية الخاصة أثبتت سرقة ما مقداره 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/ بمصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة".

صكوك مالية لصالح 5 شركات

فيما طلبت وزارة المالية لاحقاً فتح تحقيق في أموال الضريبة، عبر رسالة قدمت إلى هيئة النزاهة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.

يشار إلى أن تلك المبالغ سحبت بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/ أيلول 2021 حتى 11 أغسطس/ آب 2022 بموجب صكوك مالية لصالح 5 شركات قامت بصرفها نقداً.

في حين أظهرت بيانات رسمية "سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

السوداني يتعهد

وكان محمد شياع السوداني، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أكد الأحد أنه "لن يتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

يذكر أن العراق يحتل المرتبة 157 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".