رئيس الوزراء العراقي المكلف: اختيار وزراء حكومتي من حقي

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن اختيار المرشحين للوزارات متروك لشخص رئيس الحكومة بناء على الكفاءة والأوزان الانتخابية لكل كتلة.

وأضاف المكتب في بيان "نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات".



يأتي ذلك بعدما أعلن الإطار التنسيقي، أمس الخميس، تفويض السوداني باختيار الوزارات واستثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة.