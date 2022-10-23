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التحرش (تعبيرية من أيستوك)
التحرش (تعبيرية من أيستوك)

"لو طالعة بالليل ممكن".. غضب عراقي ضد ناشطة بررت التحرش

دبي- العربية.نت
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أثارت إحدى الضيفات على محطة تلفزيونية محلية في العراق، جدلاً واسعاً بين العراقيين بعد مداخلة لها ضمن برنامج حول مسألة التحرش.

فقد اتهم العديد من العراقيين الناشطة نور البغدادي بتبرير ظاهرة التحرش، بعد أن اعتبرت أن اللوم لا يقع كاملاً على الرجل بل حملت الفتاة الضحية جزءا من المسؤولية.

وتناقل المنتقدون مقطع فيديو للشابة ظهرت فيه تقول: "إذا خرجت البنت في وقت متأخر جداً، أو بلباس غير محتشم، فقد تتعرض للتحرش لأن الرجل العراقي أو الشرقي وفق اعتبارها غير معتاد بعد على تلك التقاليد الغربية".

عاصفة من الانتقادات

ما أثار عاصفة من الانتقادات التي أكدت أن المتحرشين لا يميزون عادة بين الضحايا.

وعلقت إحدى المغردات على تويتر قائلة: "ترى أم العباية تحرشوا بيها، وأم الحجاب تحرشوا بيها بوضح النهار.. يعني فكروا قبل ما تنطقون".

فيما كتب آخر متسائلا عن صفة المعلقة، وقال: "نور البغدادي منو اصلا حتى تحجي؟ رأي ساذج يبرر للمتحرش".

يشار إلى أن العراق كان شهد خلال الأشهر الماضية، عددا من حوادث التحرّش في مختلف المحافظات، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة.

فيما بينت أرقام غير رسمية أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات، العام الماضي، أن 77% من النساء والفتيات في البلاد تعرضن للتحرش المباشر.

بينما طالب أكثر من 90% منهن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين.

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