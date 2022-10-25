اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بغداد
أرشيفية
العراق

تأهب أمني قبيل تظاهرات اليوم في العراق

إغلاق مداخل ساحة التحرير وعدة جسور في العاصمة العراقية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفاد مصدر أمني عراقي أن القوات الأمنية باشرت بإغلاق مداخل ساحة التحرير وسط بغداد بالحواجز الاسمنتية، تحسّباً لانطلاق مظاهرات في عدة مناطق بالعاصمة، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إنه جرى أيضا إغلاق مدخل الشيخ عمر وجسري السنك والجمهورية وساحات الخلاني والطيران وغرناطة والنسور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفشي مرض الكوليرا في شمال شرق سوريا تفشي مرض الكوليرا في شمال شرق سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط