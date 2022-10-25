العراق
تأهب أمني قبيل تظاهرات اليوم في العراق
إغلاق مداخل ساحة التحرير وعدة جسور في العاصمة العراقية
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أفاد مصدر أمني عراقي أن القوات الأمنية باشرت بإغلاق مداخل ساحة التحرير وسط بغداد بالحواجز الاسمنتية، تحسّباً لانطلاق مظاهرات في عدة مناطق بالعاصمة، اليوم الثلاثاء.
وقال المصدر إنه جرى أيضا إغلاق مدخل الشيخ عمر وجسري السنك والجمهورية وساحات الخلاني والطيران وغرناطة والنسور.
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