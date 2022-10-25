تأهب أمني قبيل تظاهرات اليوم في العراق

الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس.. ويقتل 5 فلسطينيين ويصيب 20

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى مدينة نابلس على يد قوات الجيش الإسرائيلي إلى 5، إضافة إلى 20 إصابة.جاء ذلك خلال عملية اقتحام ...