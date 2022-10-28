رئيس العراق: تشكيل الحكومة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات

بعد نيلها ثقة البرلمان، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسية لتجاوز الأزمات، مشدداً على ضرورة أن تنال الدعم لتلبية تطلعات الشعب وطموحاته.

جاء ذلك خلال استقباله الجمعة، في قصر السلام بالعاصمة بغداد رئيس المكتب السياسي لحزب دعاة الإسلام تنظيم العراق خضير الخزاعي.

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تعزيز وحدة الصف الوطني

وأشار رشيد إلى أن الظرف الراهن يستوجب تعزيز وحدة الصف الوطني والتغلب على الصعوبات، والعمل على ترسيخ الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين، وفق بيان من الرئاسة نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

يذكر أن البرلمان كان منح الخميس الثقة لحكومة محمد شياع السوداني بعد عرضه برنامجه الحكومي، الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت.

مكافحة الفساد وهدر المال العام

وتم الاتفاق بين جميع القوى السياسية على المنهاج الوزاري الذي تضمن العمل على إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، بحسب "واع".

كما أكد المنهاج الوزاري على مجموعة نقاط رئيسة منها معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومعالجة أزمة الكهرباء وحماية الفئات الفقيرة من المجتمع، ومكافحة البطالة وتوفير فرص العمل وتفعيل دور هيئات الاستثمار والنهوض بالصناعة، الإسراع في إعمار المناطق المحررة والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

إضافة إلى مكافحة الفساد وهدر المال العام، وإعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الإنفاق الاستهلاكي، وتحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها وتطوير قطاع النقل، وغيرها.

يشار إلى أن السوداني كان شدد سابقاً على أن الفساد أخطر من جائحة كورونا، معتبراً أنه السبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية وإضعاف سلطة الدولة وتفشي الفقر والبطالة وضعف الخدمات العامة.