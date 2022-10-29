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من بغداد (أرشيفية - فرانس برس)

شرق بغداد يغلي.. انفجار مجهول يخلّف 9 قتلى

دبي - العربية.نت
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في حصيلة أولية، أفاد مصدر أمني بالعراق بمقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 20 في انفجار شرق بغداد اليوم السبت.

9 صواريخ تستهدف محيط البرلمان وسط بغداد.. و10 جرحى العراق 9 صواريخ تستهدف محيط البرلمان وسط بغداد.. و10 جرحى

وأضاف أن الانفجار وقع بالقرب من ملعب لكرة القدم ومقهى في حي البنوك شرقي العاصمة العراقية، نقلا عن مصادر طبية وأمنية.

حي سكني

في حين سمع دوي الانفجار في عدة مناطق من بغداد، حيث وقع في مرأب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني في شرق العاصمة.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إنها شرعت بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث.

احتقان بالشارع

أتت هذه التطورات على وقع احتقان الشارع إثر منح البرلمان الخميس الماضي، الثقة لحكومة السوداني بعد عرضه برنامجه الوزاري، الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت.

وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كُلف في 13 أكتوبر الحالي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.

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