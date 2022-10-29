فيديو ثانٍ يلاحق وزيراً آخر بحكومة العراق.. رصاص وبلطجة

بعدما انشغل العراقيون على مواقع التواصل باحتفالات صادمة أقامها "ربع" وزير التربية في الحكومة الجديدة، إبراهيم نامس الجبوري بمناسبة تسلمه منصبه، جاء دور وزير الصناعة.
أهل الوزير الجديد للصناعة، خالد بتال، يعبرون عن فرحتهم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين البيوت.— عمر الجنابي (@omartvsd) October 28, 2022
حكومة بلطجية. pic.twitter.com/NV6SMqxK3L
فقد انتشر خلال الساعات الماضية مقطع مصور زعم أنه لأهل الوزير خالد بتال، يعبرون فيه عن فرحتهم بتوزيره.
إلا أن المفارقة أن تلك الفرحة ترجمت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وبين البيوت، ما أثار انتقادات واسعة من قبل العديد من العراقيين.
ففيما وصف أحدهم تلك المظاهر بالبلطجة، اعتبر آخرون أنها تصرفات متهورة تشي ربما بما سيكون عليه العمل في تلك الوزارة.
علماً أن وزير التربية كانت تبرأ من تلك التصرفات، ونشر حساب وزارته على تويتر، أمس الجمعة، توضيحا أكد فيه أن فيديو الاحتفال لا يمثله ولا يعكس الطابع العلمي للوزارة، بل هو عبارة عن اجتهادات خاصة غير مقبولة.
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، دعا كافة الوزراء أمس إلى اتخاذ إجراءات انتقال هادئة لتسلم مناصبهم، وذلك بعدما حصلت حكومته، يوم الخميس الماضي، على الثقة في مجلس النواب عقب أسبوعين من تكليفه.
-
زهور في قلب الصحراء.. صورتان تسحران الليبيينكالنار في الهشيم اجتاحت صورتان حسابات الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعم ناشروهما أنهما لأزهار ملونة نبتت بعد هطول الأمطار في الصحراء ... سوشيال ميديا
-
شاهد.. مواطن سعودي يقفز في بحيرة وينقذ طفلة من الغرقضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يوثق قيام شخص بإنقاذ طفلة من الغرق في إحدى البحيرات بمدينة الجبيل الصناعية.تفاصيل القصةفي التفاصيل، كان ... السعودية
-
صور موظفين يحملان أغراضهما خارج تويتر.. ماسك يسخر "نعم طردا"مشهد رجلين يحملان صندوقين خارج مقر تويتر في سان فرانسيسكو كان كفيلاً خلال الساعات الماضية بإطلاق زوبعة أسالت لعاب العديد من وسائل الإعلام الأميركية ... سوشيال ميديا