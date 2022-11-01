توقيفات في شرطة الطاقة بالعراق.. والأسباب غامضة

ضج الشارع العراقي خلال الساعات الماضية بخبر توقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، لأسباب لم تعرف تفاصيلها بعد.

إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أصدر أمرا بتوقيف الحسيني، مشيرة إلى أن الأسباب ما تزال مجهولة.

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عمليات تهريب؟!

كما أوضح مصدر أمني أنه تم اعتقال آمر سرية المقر الفوج السادس شرطة نفط الجنوب، بأمر من وزير الداخلية أيضا، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلت "شفق نيوز".

وفيما رجح عدد من العراقيين أن يكون السبب عمليات تهريب غير شرعية للنفط من المناطق الجنوبية، إلا أن أي توضيح رسمي لم يصدر بعد عن الجهات المعنية.

سرقة القرن

يشار إلى أن تلك التوقيفات تأتي بعد أيام على تسمية الوزراء في الحكومة الجديدة برئاسة، محمد شياع السوداني، الذي تعهد في خطابه أمام البرلمان الأسبوع الماضي، بأن يكافح الفساد بقوة في البلاد.

كما جاءت بعد نحو أسبوعين من تفجر ما عرف بسرقة القرن، حيث تورطت بعض الشركات والمسؤولين في سرقة واختلاس ما يقارب مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب، في مصرف الرافدين الحكومي.

وقد تصدرت تلك القضية اهتمامات الرأي العام في البلاد، لاسيما مع تسلم السوداني مهامه وتشديده على عزمه مكافحة الفساد المستشري في العديد من مؤسسات وقطاعات الدولة، ناهيك عن المحاصصة واقتسام المغانم بين الأحزاب.

يذكر أن العراق يحتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد"، حيث غالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية وموظفين صغارا.