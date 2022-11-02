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المتهمة بقتل زوجها

ضربته وسكبت عليه النفط ثم أحرقته! جريمة شنيعة تهز أربيل

أربيل - أحمد الحمداني
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جريمة فظيعة خضت إقليم كردستان العراق، بعد أن أقدمت امرأة على قتل وحرق زوجها في حي هفالان وسط أربيل بسبب خلافات عائلية.

في التفاصيل أعلن المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكر عزيز، في مؤتمر صحافي، أنه "في الساعة 10.25 من ليل الثلاثاء تلقينا بلاغاً عن حادث انتحار رجل في حي هفالان".

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محروق في حمام منزله

وبعد وصول فرق الشرطة إلى مكان الحادث وإجراء التحقيقات الأولية، تم العثور على جثة أحمد جواد من أهالي أربيل، وهو موظف في وزارة الثقافة ويبلغ 43 عاماً، محروقاً في حمام منزله.

غير أنه إثر تكثيف التحقيقات، تبين أن المجني عليه لم ينتحر حرقاً، بل قُتل ومن ثم تم إحراقه.

زعمت أنه انتحر.. ثم أقرت بجريمتها

كما أضاف عزيز أنه بعد 8 ساعات من التحقيق، استطاعت الشرطة التوصل إلى أن "زوجته (د. غ. م) وهي من القومية العربية وربة منزل تبلغ 29 عاماً هي من ارتكبت الجريمة".

فيما اعترفت الزوجة التي ارتبطت بالضحية منذ 7 سنوات ولديها منه طفلان، أنها ضربت زوجها بالمطرقة على رأسه، ومن ثم أخذته إلى الحمام وسكبت عليه النفط وأضرمت النار فيه، قبل أن تغادر المنزل لعدة ساعات ثم تعود وتخبر الجيران بأن زوجها قد انتحر لإبعاد الشبهات عنها.

إلى ذلك أكد عزيز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، ومصادرة أداة ارتكاب الجريمة.

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