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ضابطان عراقيان يجلسان في الصف الأول
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  • ضابطان عراقيان يجلسان في الصف الأول
  • من المهرجان
العراق.. مشاركة ضباط بمهرجان "الأناقة والجمال" يقلب التواصل والجيش يحقق
(2 صور)
ضابطان عراقيان يجلسان في الصف الأول
ضابطان عراقيان يجلسان في الصف الأول
من المهرجان
من المهرجان
العراق

العراق.. مشاركة ضباط بمهرجان "الأناقة والجمال" يقلب التواصل والجيش يحقق

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحضور ضابطين بلباس عسكري، وجلوسهما في الصف الأول خلال مهرجان "عشتار الأناقة والجمال"

العربية.نت
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وجه رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، الخميس، بتشكيل مجلس تحقيقي على خلفية صور لضباط شاركوا بمهرجان فني لـ"الأناقة والجمال".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحضور ضابطين بلباس عسكري، وجلوسهما في الصف الأول خلال مهرجان "عشتار الأناقة والجمال"، مما أثار جدلاً كبيراً وانتقادات واسعة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتساءل رواد مواقع التواصل عن أسباب تواجد العسكريين في مهرجان لا علاقة له بالأمن أو بالقوات المسلحة.

وعلى إثره، تم التوجيه بالتحقيق من قبل رئيس الأركان العراقي، وذكرت وزارة الدفاع في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورا ومقاطع فيديو لضباط من وزارة الدفاع خلال مشاركتهم في مهرجان فني أقيم في بغداد".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "رئيس أركان الجيش وجه بتشكيل مجلس تحقيقي من قبل الجهات المختصة في الوزارة، لمعرفة حيثيات الموضوع"، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بعد إكمال التحقيق".

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