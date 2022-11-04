العراق.. مشاركة ضباط بمهرجان "الأناقة والجمال" يقلب التواصل والجيش يحقق

وجه رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، الخميس، بتشكيل مجلس تحقيقي على خلفية صور لضباط شاركوا بمهرجان فني لـ"الأناقة والجمال".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحضور ضابطين بلباس عسكري، وجلوسهما في الصف الأول خلال مهرجان "عشتار الأناقة والجمال"، مما أثار جدلاً كبيراً وانتقادات واسعة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتساءل رواد مواقع التواصل عن أسباب تواجد العسكريين في مهرجان لا علاقة له بالأمن أو بالقوات المسلحة.

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ماذا يفعل العناصر الامنية والعسكرية في هذه المواقع والمناسبات ؟ pic.twitter.com/q5eVhZ4amo — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) November 3, 2022

وعلى إثره، تم التوجيه بالتحقيق من قبل رئيس الأركان العراقي، وذكرت وزارة الدفاع في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورا ومقاطع فيديو لضباط من وزارة الدفاع خلال مشاركتهم في مهرجان فني أقيم في بغداد".

العراق :

وزارة الدفاع العراقية توجه بالتحقيق بشأن مشاركة ضباط عسكريين بمهرجان يختص بالجمال والموضة في بغداد pic.twitter.com/SsX3S0fcdO — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 4, 2022

وأضافت الوزارة في بيانها أن "رئيس أركان الجيش وجه بتشكيل مجلس تحقيقي من قبل الجهات المختصة في الوزارة، لمعرفة حيثيات الموضوع"، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بعد إكمال التحقيق".