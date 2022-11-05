العراق
الرئيس العراقي وبلينكن يؤكدان على التعاون في محاربة الإرهاب
أشاد بلينكن "بالطريقة السلمية والديمقراطية" التي جرى بها انتخاب الرئيس العراقي وتشكيل الحكومة الجديدة
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أهمية التحالف الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين العراق والولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في العراق والمنطقة.
وقال بيان للرئاسة العراقية، الجمعة، إن رشيد تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن هنأه فيه بمناسبة انتخابه.
كما أشاد بلينكن "بالطريقة السلمية والديمقراطية" التي جرى بها انتخاب الرئيس العراقي وتشكيل الحكومة الجديدة.
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وجدد بلينكن، بحسب الرئاسة العراقية، تأكيد بلاده دعم الشعب العراقي.
وانتخب الرئيس العراقي الجديد في 13 أكتوبر، وكلف مباشرة محمد السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، التي حازت على ثقة البرلمان في 27 أكتوبر، منهية عاما كاملا من أزمة سياسية عصفت بالبلاد.
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