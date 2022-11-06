انهيار بناية بعد احتراقها في بغداد.. وإصابة مدير الدفاع المدني

وضع القراءة
100% حجم الخط
أصيب مدير عام الدفاع المدني في العراق، كاظم بوهان، وآخرون، اليوم الأحد، جراء انهيار بناية تجارية "محترقة" في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد.
#بالفيديو |— صقر العراق (@qrlrq14) November 6, 2022
ألسنة اللهب مازالت تتصاعد في حريق الوزيرية بـ بغداد. pic.twitter.com/5wRwrdkhMR
وقال مصدر أمني إن "مدير عام الدفاع المدني و10 منتسبين آخرين، أصيبوا جراء انهيار جزء من بناية مخزن العطور المحترقة في منطقة الوزيرية بالعاصمة".
مادة اعلانية
إصابة ضباط
كما أضاف أن من ضمن المصابين مدير الدفاع المدني لقاطع الرصافة، و4 ضباط برتب مختلفة.
وأوضح أن الأصوات التي تسمع ضمن مقتربات الحريق عبارة عن "انفجار وتطاير عبوات العطور خلال عمليات المكافحة".
فيما أشار إلى أن أكثر من 35 فرقة كافحت الحريق، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من تأمين المخازن المجاورة والسيطرة على امتداد الحريق.
اقرأ أيضاً
-
مكة.. انطلاق المسابقة الدولية في حفظ القرآن للعسكريينتحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، انطلقت في مكة المكرمة اليوم الأحد، المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين التي ... السعودية
-
بعد 9 سنوات على وفاته.. طالبان تكشف موقع قبر مؤسسهاكشفت طالبان الأحد في أفغانستان عن موقع قبر مؤسس الحركة الملا عمر الذي بقيت وفاته ومكان دفنه سرا لسنوات.وانتشرت شائعات حول صحة الملا عمر ومكان وجوده ... العرب والعالم
-
احتجاجات ليلية في طهران.. وإصابة 35 متظاهراً غرب البلادتتواصل التظاهرات الغاضبة في إيران، فقد انطلقت احتجاجات ليلية، اليوم الأحد، في منطقة صادقية بالعاصمة الإيرانية طهران.إلى ذلك، أطلقت قوات الأمن ... إيران
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية