انهيار بناية بعد احتراقها في بغداد.. وإصابة مدير الدفاع المدني

أصيب مدير عام الدفاع المدني في العراق، كاظم بوهان، وآخرون، اليوم الأحد، جراء انهيار بناية تجارية "محترقة" في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد.

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ألسنة اللهب مازالت تتصاعد في حريق الوزيرية بـ بغداد. pic.twitter.com/5wRwrdkhMR — صقر العراق (@qrlrq14) November 6, 2022

وقال مصدر أمني إن "مدير عام الدفاع المدني و10 منتسبين آخرين، أصيبوا جراء انهيار جزء من بناية مخزن العطور المحترقة في منطقة الوزيرية بالعاصمة".

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إصابة ضباط

كما أضاف أن من ضمن المصابين مدير الدفاع المدني لقاطع الرصافة، و4 ضباط برتب مختلفة.

وأوضح أن الأصوات التي تسمع ضمن مقتربات الحريق عبارة عن "انفجار وتطاير عبوات العطور خلال عمليات المكافحة".

فيما أشار إلى أن أكثر من 35 فرقة كافحت الحريق، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من تأمين المخازن المجاورة والسيطرة على امتداد الحريق.