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الأميركي ستيفن ادوارد ترول

السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق بحادث مقتل أميركي في بغداد

دبي - العربية.نت
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وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق محمد شياع السوداني اليوم الاثنين وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في حادث مقتل مواطن أميركي في العاصمة بغداد.

مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد العراق مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني إن السوداني وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتشكيل لجنة من أجهزة الوزارة والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع في وقت سابق اليوم.

كما أضاف البيان أنه جرى تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث "للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول إلى الجناة بأقرب وقت".

وكانت مصادر في الشرطة العراقية، كشفت أن مواطناً أميركياً لقي حتفه اليوم الاثنين، في العاصمة بغداد.

اغتالوه عندما كان يقود سيارته

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن أشخاصاً مجهولين قاموا باغتيال مواطن أميركي يدعى ستيفن إدوارد ترول، بالرصاص في منطقة الكرادة - شارع الصناعة - قرب مصرف الرافدين.

كما بين أن الاغتيال تم أثناء قيادة المواطن لمركبته الشخصية من نوع برادو بيضاء اللون، موضحاً أن منفذي العملية كانوا يستخدمون سيارتين الأولى من نوع تاهو سوداء والثانية مرسيدس سوداء.

الأميركي ستيفن ادوارد ترول
الأميركي ستيفن ادوارد ترول

الخارجية الأميركية: ننتظر التقارير

في المقابل، قال مسؤولون بالسفارة الأميركية تواصلت معهم "اسوشيتدبرس" إنهم سمعوا عن إطلاق النار وليس لديهم معلومات بشأنه.

كما قالت الخارجية الأميركية، "ننتظر التقارير بشأن مقتل مواطن أميركي في بغداد".

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