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حريق

حريق بسكن طلاب في الكوفة بالعراق.. وإصابة شخصين

دبي - العربية.نت
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أفادت وسائل إعلام عراقية، باندلاع حريق ضخم، مساء أمس الأربعاء داخل الأقسام الداخلية في الكوفة بمحافظة النجف.

وأضافت أن "الحريق تسبب بإصابة طالبين اثنين بجروح".

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بدورها، أصدرت مديرية الدفاع المدني في النجف، توضيحاً يخص الحريق الذي اندلع في مبنى الأقسام الداخلية في الكوفة، فيما نفت جامعة الكوفة حدوث حريق.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، "استخبرت مديريتنا بوجود حادث حريق في احد الاقسام الداخلية في قضاء الكوفة وعند وصول فرقنا تبين احتراق بورد كهرباء في احدى البنايات داخل غرفة الاستعلامات الواقعة في قضاء الكوفة مقابل بلدية الكوفة وبدون اصابات بشرية".

لكن جامعة الكوفة قالت في بيان "الفيديو المنشور في احد مواقع التواصل الاجتماعي هو في شقة تقع في مدينة الكوفة قرب مرقد سفير الحسين مسلم بن عقيل استأجرها مجموعة من الطلبة وهو غير تابع للجامعة".

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