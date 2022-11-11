شيخ عشيرة ولواء.. رشوة بـ500 ألف دولار تقلب العراق

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها انتشار مقطع فيديو أظهر اتهام أحد شيوخ العشائر للواء في الجيش العراقي بعرض رشوة عليه، وجهت وزارة الدفاع العراقية بالتحقيق الفوري.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أرسلت لجنة تقصي حقائق لكشف تفاصيل ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو أظهر أحد شيوخ العشائر وهو يوجه اتهاما لقائد عمليات ديالى بالرشوة.

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وأضافت أن اللجنة ستبدأ عملها باتهام الشيخ لقائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، بمحاولة رشوته بمبلغ 500 ألف دولار، على وجه السرعة.

وزير الدفاع يدخل خط الأزمة

وأكد البيان أن الإجراءات الأخيرة جاءت بعد أوامر مباشرة من وزير الدفاع العراقي جمعة سعدون، شخصياً.

أتت هذه التطورات بعدما أثار مقطع مصور أظهر اتهام أحد شيوخ عشائر ديالى باتهام قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران، بمحاولة رشوته بمبلغ 500 ألف دولار، غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

آلاف الدولارات

يذكر أن أحد شيوخ العشائر كان أكد في الفيديو أن وساطات جرت بمبالغ وصلت إلى آلاف الدولارات.

كما ورد اسم رئيس مجلس النواب الأسبق سليم الجبوري.

في حين لم يتضح على الفور، طبيعة الاتهامات وملابسات القضية.