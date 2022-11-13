اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE - Former Iraqi president Saddam Hussein gestures during his trial in Baghdad, Iraq, Jan. 29, 2006. Lawyer Bushra al-Khalil said Sunday, Nov. 13, 2022 that her client Abdullah Yasser Sabaawi, great-nephew of the late Iraqi leader Saddam Hussein, has no links with the Islamic State group but was sent back to Iraq as part of a political deal with Lebanese authorities. (AP Photo/Darko Bandic, File)
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

محامية قريب صدام: لبنان سلمه للعراق كجزء من صفقة سياسية

المحامية أكدت أن عبد الله ياسر السبعاوي لا علاقة له بداعش وكان يعيش في اليمن في يونيو 2014 عندما قتل عناصر التنظيم المئات من القوات العراقية في تكريت

بيروت – أسوشيتد برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت محامية حفيد أحد إخوة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الأحد، إن موكلها ليس لديه أي صلة بتنظيم داعش، ولكن تم تسليمه للعراق كجزء من صفقة سياسية مع السلطات اللبنانية.

وقالت بشرى الخليل لوكالة "أسوشيتد برس" إن موكلها عبد الله ياسر السبعاوي كان يعيش في اليمن في يونيو/حزيران 2014، عندما قتل عناصر داعش المئات من القوات العراقية في وسط العراق.

وذكرت أن السلطات اللبنانية سلمت عبد الله للعراق يوم الجمعة الماضي على الرغم من تسجيله كلاجئ في لبنان، نافيةً أي علاقة له بالمجزرة.

وأسر داعش نحو 1700 جندي عراقي بعد استيلائه على مدينة تكريت مسقط رأس صدام في عام 2014.

مجزرة سبايكر
مجزرة سبايكر

وكان الجنود يحاولون الفرار من معسكر سبايكر القريب، وهو قاعدة أميركية سابقة خارج المدينة الواقعة شمالي العراق.

في وقت لاحق، نشر التنظيم صوراً لمسلحين وهم يقتلون الجنود بإطلاق النار عليهم بعد إجبارهم على الاستلقاء على وجوههم في حفرة ضحلة.

وعبد الله هو حفيد الأخ غير الشقيق لصدام، السبعاوي إبراهيم الذي قضت محكمة عراقية بإعدامه في عام 2009 وظل في السجن حتى توفي جراء مرض السرطان بعد أربع سنوات من الحكم.

وقالت بشرى الخليل إن ياسر والد عبد الله يقبع في السجن بالعراق.

أشارت الخليل التي دافعت عن صدام أثناء محاكمته في بغداد قبل إعدامه شنقاً في ديسمبر/كانون الأول 2006، إلى أن عبد الله غادر العراق في عام 2003 عندما كان في الثامنة من عمره في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق وانتقل لليمن حيث حصل على الجنسية اليمنية بعد تجريد أسرته من الجنسية العراقية.

تسليم عبد الله ياسر السبعاوي للعراق
تسليم عبد الله ياسر السبعاوي للعراق
المشنقة تنتظر حفيد شقيق صدام حسين.. لبنان سلمه للعراق العراق خاص المشنقة تنتظر حفيد شقيق صدام حسين.. لبنان سلمه للعراق

وأضافت أن المرة الأولى التي غادر فيها عبد الله اليمن كان في أواخر سبتمبر/أيلول 2014، بعد ثلاثة أشهر من قتل الجنود العراقيين، حيث انتقل للأردن.

كما ذكرت أن الشاب انتقل إلى لبنان في عام 2019 وطلب اللجوء السياسي على أمل إعادة توطينه في بريطانيا للزواج من امرأة عراقية.

ولفتت بشرى الخليل إلى أن عبدالله كان محتجزًا منذ عدة أشهر، وتم استجوابه من قبل السلطات التي لم تعثر على أي دليل يدينه.

وأوضحت الخليل أنها قدمت للسلطات اللبنانية كافة الوثائق التي تثبت أن عبد الله لم يغادر اليمن حتى سبتمبر/أيلول 2014 حيث كان طالباً جامعياً في هذا التوقيت.

قالت الخليل إن "التسليم كان جزءا من صفقة" بين مسؤولين لبنانيين وعراقيين، مضيفةً أنه لم يكن من المفترض تسليم عبد الله للعراق لكونه مواطناً يمنياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط