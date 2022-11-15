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السوداني من مستشفى الكاظمية

الله لا يوفقنا.. فيديو للسوداني "لا طعام بمستشفى الكاظمية"

دبي- العربية.نت
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لا تزال المشاهد التي وثقت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني منذ يومين إلى مستشفى الكاظمية التعليمي في بغداد ،حديث العراقيين على مواقع التواصل.

فبعد أن ثار غاضباً من الوضع المزري للمستشفى والخدمات المتردية، وغياب الأطباء، في مشهد انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، طهر فيه السوداني وهو يقول "الله لا يوفقنا على هذه الخدمة"، تداول عدد من العراقيين فيديو جديد.

الوجبات تبخرت!

فقد بدا رئيس الوزراء يتحدث إلى أحد المرضى في مستشفى الكاظمية سائلاً " كيف كانت وجبة العشاء اليوم". فرد المريض "لا عشاء.. "

ليلتفت السوداني إلى أحد الموظفين قائلاً، منذ لحظات قالوا لي إن المستشفى يقدم 3 وجبات!

فقاطعه المريض ثانية مؤكداً :" ألا وجبات تقدم للمرضى في المستشفى"!

نقل 13 موظفاً

يذكر أن وزير الصحة، صالح الحسناوي، كان أمر أمس الإثنين بنقل 13 موظفاً من المستشفى المذكور إلى أطراف العاصمة، بعد انتقاد السوداني لعدم الاهتمام بالمراجعين وغياب الأطباء المقيمين، متوعداً باتخاذ إجراءات ضدهم.

فيما انتقد البعض تلك الاجراءات معتبرين أنها "فشة خلق" بصغار الموظفين والأطباء، بدل معاقبة الكبار.

فيما رأى آخرون أن تلك الزيارة مجرد استعراض لا أكثر، مؤكدين أن كافةرؤساء الحكومة الذين تعاقبوا على المنصب خلال السنوات الماضية، زاروا هذا المرفق الطبي ولم يحركوا ساكناً.

ويغرق العراق الغني بالنفط منذ سنوات بأزمة فساد متجذرة، تغلغلت في العديد من المؤسسات الرسمية، فاقمها تسلط الأحزاب السياسية وتحاصصهم مغانم الدولة ومناصبها.

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