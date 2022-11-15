"انتهاك صارخ للسيادة".. أميركا تهاجم ضربات إيران في كردستان العراق

نددت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، بالهجمات الإيرانية عبر الحدود التي استهدفت جماعات كردية إيرانية معارضة تتمركز في العراق، ووصفت العملية بأنها "انتهاك صارخ" للسيادة العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مشاركة الوزير أنتوني بلينكن في أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي في اندونيسيا :"ندعو إيران التي انتهكت بشكل متكرر وصارخ سيادة العراق إلى وقف هذه الهجمات والامتناع عن مزيد من التهديدات لوحدة أراضي العراق".

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وأكدت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، أن بغداد ستتخذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى ضد الهجمات الإيرانية.

وأعربت الخارجية عن إدانتها الشديدة للقصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تُدينُ بعباراتٍ شديدةٍ ومُكَرَّرة، ما أقدم عليه الجانب الإيرانيّ صباح اليوم، من قصفٍ مدفعيٍّ وبالطائرات المُسيَّرة، على عددٍ من مناطق إقليمِ كُردستانِ العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنينَ الآمنين بين شهيدٍ وجريح".

وأضافت أن "هذا النَهج الأُحاديّ، العدائيّ، لن يكونَ عاملاً للدفعِ بحلولٍ تُفضي للاستقرار، وسبَقَت مواقفنا لتؤشِّر على خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديدٍ مُستَمِر سيتسبب بإرباكِ المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها".

وأشار البيان إلى أن "وزارة الخارجيَّة ستتَخذ الإجراءات الدبلوماسيَّة عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانيةٍ عن حفظ وصون سيادة العراق، وبما يُعَزِّز أمنَ شعبه".

وجددت قوات الحرس الثوري الإيراني قصفها الصاروخي على مقار تابعة للأحزاب الكردية المعارضة للسلطات الإيرانية في بلدة كويسنجق 60 كيلومترا شرق أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وأعلن مسؤول عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين من جراء الهجوم الصاروخي.

وغالباً ما تقصف طهران بعض المناطق شمال العراق، حيث تتمركز أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية، خاضت عبر التاريخ تمرداً مسلحاً ضد النظام الإيراني على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.

غير أن هذه التنظيمات لا تزال تنتقد بشدة الوضع في إيران، وقد نشطت بشدة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت مقاطع مصورة للتظاهرات التي شهدتها البلاد ولا تزال منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الحالي، بعد توقيفها من قبل ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق".