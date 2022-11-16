السفيرة الأميركية: العراقيون يرفضون أن تقودهم الميليشيات

فيما لم يمر شهران بعد على تشكيل الحكومة في العراق، أكدت السفيرة الأميركية، آلينا رومانوسكي، أن بلادها تشجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على بناء علاقات خارجية متوازنة .

وشددت على ضرورة أن تسيطر الحكومة على السلاح المتفلت.

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كما اعتبرت في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الأربعاء، أن العراقيين لا يريدون أن تقودهم الميليشيات.

إلى ذلك، دعت لكي يكون المشرفون على الانتخابات غير "مسيسين".

تحدٍ للسيادة

أما عن الهجمات الإيرانية في شمال البلاد، فأكدت أنها تحد للسيادة الوطنية.

وفيما يتعلق بالتواجد الأميركي في البلاد، أوضحت أن الولايات المتحدة كانت واضحة في تأكيد بقائها بالعراق، من أجل المساهمة في بناء قدرات الجيش وقوات الأمن.

يذكر أن البرلمان العراقي كان صوت في 27 أكتوبر الماضي على منح الثقة لحكومة السوداني، بعد سنة من الشلل والخلافات، عطلت انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة .

إلا أن العديد من الصعاب تنتظر السوداني، في بلد يعج بالمحاصصة بين الأحزاب، وتسيب السلاح في بعض المحطات، فضلا عن الفساد الذي يتغلغل في العديد من مفاصل الدولة.