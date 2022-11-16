العراق.. تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى"

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، عن تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد "الكبرى" في هذا البلد الغني بثرواته النفطية لكنه بين أكثر دول العالم معاناة جراء آفة الفساد.

وقالت في بيان إن رئيسها القاضي، حيدر حنون، أصدر أمراً بتشكيل "الهيئة العليا لمكافحة الفساد، للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة"، وفق فرانس برس.

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كما أضافت أن حنون يتولى رئاسة الهيئة العليا، التي ستضم مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، بالإضافة إلى عدد من محققيها.

"تهديد خطير"

يأتي القرار عقب تأكيد رئيس الحكومة، محمد السوداني ،أن أولوية ولايته هي "مكافحة الفساد". ووصف، خلال مؤتمر صحافي بداية الشهر الحالي، الفساد بأنه "تهديد خطير للدولة العراقية، أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية".

وتكرر رئاسة الحكومة الإعلان عن إقالة أو اعتقال مسؤولين بتهم فساد.

سرقة 2,5 مليار دولار

كما باشرت السلطات بعد أيام من تعيينه الشهر الماضي التحقيق في سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، وصدرت مذكرات اعتقال بحق المتورطين فيها.

إلى ذلك تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الهيئة بالنظر لاستشراء الفساد في العراق حيث تلعب الرشاوى دوراً في التنافس على عقود أو مناصب.

157 من 180

وعلى الرغم من تسلل الفساد لغالبية المؤسسات الحكومية، فإنه نادراً ما تتخذ أحكام بقضايا تتعلق بمستويات متوسطة في الدولة.

وبحسب أعداد رسمية نشرت عام 2020، فإن سوء الإدارة في العراق كان السبب وراء اختفاء أكثر من 400 مليار يورو خلال قرابة 20 عاماً، ذهب ثلثها إلى خارج البلاد.

يشار إلى أن العراق يحتل المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".