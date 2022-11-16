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محمد شياع السوداني (فرانس برس)
محمد شياع السوداني (فرانس برس)

واشنطن للسوداني: لن نتعامل مع وزراء عراقيين من فصائل إرهابية

دبي - العربية.نت
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أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني بأنها لن تتعامل مع الوزراء وكبار المسؤولين المنتمين لفصائل صنفتها واشنطن على قائمة الإرهاب. وفق ما أفاد موقع "أكسيوس" اليوم الأربعاء.

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مسؤولون من الميليشيات

وقال الموقع نقلا عن مصدرين مطلعين إن من بين هؤلاء الوزراء الذين قررت إدارة بايدن بالفعل عدم التعامل معهم، وزير التعليم العالي الجديد الذي قالت إنه ينتمي لعصائب أهل الحق.

كما أضاف أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من تعيين السوداني رئيسا لمكتبه الإعلامي عمل سابقا مع وسائل إعلام تابعة لعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي.

"السوداني تم إبلاغه"

فيما أشار الموقع إلى أن السفيرة الأميركية في العراق أبلغت السوداني بالسياسة الأميركية بشأن التعامل مع وزراء الحكومة والمسؤولين المرتبطين بفصائل مسلحة.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد عيّن صحافياً مقرباً من عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مديراً لمكتبه الإعلامي.

مقرب من إيران

وشغل الصحافي ربيع نادر منصب مدير برامج في قناة العهد، التابعة لعصائب أهل الحق. كما عمل في محطات ووسائل إعلام عراقية قريبة جداً مما يعرف اليوم بـ"الإطار التنسيقي" الموالي لإيران.

لكن اللافت في سيرته المهنية أنه انتقل من قناة العهد، التابعة لعصائب أهل الحق، إلى مكتب رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي للعمل في مكتبه الإعلامي، أيام اندلاع الحراك الاحتجاجي عام 2019.

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