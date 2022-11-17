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حريق مطار بغداد
الحريق في مطار بغداد
العراق

حريق ثانٍ في مطار بغداد يدفع السلطات لفتح تحقيق

رئيس الوزراء العراقي يقرر إعفاء مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي من مهامهما على خلفية الحريقين

العربية.نت
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اندلع حريق في مطار بغداد الدولي اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال 48 ساعة، ما دفع السلطات العراقية إلى فتح تحقيق.

وذكر بيان للجيش العراقي أن الحريق اندلع فجر اليوم في الطابق الأرضي من صالة كبار الزوار بالمطار، وتسبب في بعض الأضرار المادية بدون وقوع خسائر بشرية.

وبحسب البيان، تم إخماد الحريق من قبل 16 لواء دفاع مدني. واستمرت الرحلات الجوية وفقاً لجداول التشغيل.

وطالب الدفاع المدني بفتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

إخماد حريق مطار بغداد
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  • حريق مطار بغداد
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إخماد حريق مطار بغداد
إخماد حريق مطار بغداد
حريق مطار بغداد
حريق مطار بغداد
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من جهته، زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تولى رئاسة الوزراء في 28 أكتوبر/تشرين الأول، المكان. كما قرر رئيس الوزراء العراقي إعفاء مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي من مهامهما على خلفية الحريقين.

قال مسؤول بالمطار لوكالة "أسوشيتد برس" إن الحريق اندلع في قسم من صالة كبار الزوار مخصص لرئيس الوزراء وامتد من هناك.

وكان حريق الخميس هو الثاني الذي يندلع خلال أسبوع في المطار. واندلع حريق في صالة المغادرة، الثلاثاء، أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتاً.

منذ أن تولى السوداني السلطة، قُتل أميركي يعيش في بغداد بالرصاص، وشنت إيران هجمات صاروخية على شمال البلاد مستهدفةً جماعات المعارضة الكردية.

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