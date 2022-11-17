سقوط ضحايا إثر انهيار مبنى بسبب انفجار "غاز" في العراق
الانفجار وقع في حي كازيوه شرق مدينة السليمانية وأدى لانهيار 3 مبانٍ سكنية
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هز انفجار خزان للغاز السائل، مساء اليوم الخميس، مدينة السليمانية في العراق، وأدى لسقوط ضحايا.
وبحسب المعلومات كان خزان الغاز الضخم موضوعاً فوق أحد المباني في حي كازيوه شرق مدينة السليمانية.
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وأدى الانفجار لانهيار 3 مبانٍ سكنية وتضرر عدد من السيارات المدنية.
كما أدى الانفجار إلى سقوط ضحايا، وتشير الأنباء إلى 5 قتلى و15 جريحاً.
كما تحدثت الأنباء عن وجود محتجزين داخل المباني الثلاثة المنهارة. ولا تزال فرق الإنقاذ مستمرة بعملية نقل الجرحى والبحث عن المحتجزين.
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