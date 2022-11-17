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انفجار السليمانية
من موقع الانفجار

سقوط ضحايا إثر انهيار مبنى بسبب انفجار "غاز" في العراق

الانفجار وقع في حي كازيوه شرق مدينة السليمانية وأدى لانهيار 3 مبانٍ سكنية

العربية.نت
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هز انفجار خزان للغاز السائل، مساء اليوم الخميس، مدينة السليمانية في العراق، وأدى لسقوط ضحايا.

وبحسب المعلومات كان خزان الغاز الضخم موضوعاً فوق أحد المباني في حي كازيوه شرق مدينة السليمانية.

من موقع الانفجار
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  • من موقع الانفجار
  • من موقع الانفجار
  • من موقع الانفجار
  • من موقع الانفجار
  • من موقع الانفجار
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من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
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وأدى الانفجار لانهيار 3 مبانٍ سكنية وتضرر عدد من السيارات المدنية.

كما أدى الانفجار إلى سقوط ضحايا، وتشير الأنباء إلى 5 قتلى و15 جريحاً.

كما تحدثت الأنباء عن وجود محتجزين داخل المباني الثلاثة المنهارة. ولا تزال فرق الإنقاذ مستمرة بعملية نقل الجرحى والبحث عن المحتجزين.

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