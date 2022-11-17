سقوط ضحايا إثر انهيار مبنى بسبب انفجار "غاز" في العراق

هز انفجار خزان للغاز السائل، مساء اليوم الخميس، مدينة السليمانية في العراق، وأدى لسقوط ضحايا.

وبحسب المعلومات كان خزان الغاز الضخم موضوعاً فوق أحد المباني في حي كازيوه شرق مدينة السليمانية.









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وأدى الانفجار لانهيار 3 مبانٍ سكنية وتضرر عدد من السيارات المدنية.

كما أدى الانفجار إلى سقوط ضحايا، وتشير الأنباء إلى 5 قتلى و15 جريحاً.

كما تحدثت الأنباء عن وجود محتجزين داخل المباني الثلاثة المنهارة. ولا تزال فرق الإنقاذ مستمرة بعملية نقل الجرحى والبحث عن المحتجزين.