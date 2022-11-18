العراق
ارتفاع ضحايا انفجار السليمانية بالعراق إلى 10 قتلى و13 مصاباً
أدى الانفجار لانهيار 3 مبانٍ سكنية وتضرر عدد من السيارات المدنية
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قالت شبكة (رووداو) الإعلامية اليوم الجمعة إن عدد ضحايا انفجار وقع في مدينة السليمانية بشمال العراق أمس ارتفع إلى عشرة قتلى و13 مصابا. وذكرت الشبكة الكردية أن عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض لا تزال مستمرة.
وأدى انفجار منظومة غاز في منزل بمنطقة كازيوه في السليمانية إلى انهياره، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر منازل أخرى وسيارات.
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وبحسب المعلومات كان خزان الغاز الضخم موضوعاً فوق أحد المباني في حي كازيوه شرق مدينة السليمانية.
وأدى الانفجار لانهيار 3 مبانٍ سكنية وتضرر عدد من السيارات المدنية.
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