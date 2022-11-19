مقتل 4 جنود في هجوم مسلح استهدف ثكنة شمالي كركوك

أعلن مسؤول عسكري عراقي مقتل أربعة جنود عراقيين صباح اليوم السبت في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش العراقي في شمالي مدينة كركوك الواقعة على بعد 255 كلم شمال بغداد.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم وقع "حوالي الخامسة صباحاً" بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

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وبحسب المسؤول، استهدف الهجوم "ثكنة للجيش العراقي.. في ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك"، وهي منطقة غير بعيدة عن مناطق انتشار قوات للبيشمركة الكردية وتشهد أحياناً نشاطاً لبقايا تنظيم داعش أو عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر.