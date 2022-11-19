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An Iraqi soldier stands guard at a former Kurdish security forces checkpoint outside Irbil, Iraq, Wednesday, Oct. 18, 2017. Kurdish forces pulled out of disputed areas across northern and eastern Iraq a day after handing Kirkuk to federal forces amid a tense standoff following last month's vote for independence. (AP Photo/Khalid Mohammed)
الجيش العراقي في كركوك (أرشيفية)
ميليشيات العراق

مقتل 4 جنود في هجوم مسلح استهدف ثكنة شمالي كركوك

الهجوم وقع في منطقة غير بعيدة عن مناطق انتشار قوات البيشمركة الكردية وتشهد أحياناً نشاطاً لبقايا تنظيم داعش أو عناصر حزب العمال الكردستاني

كركوك – فرانس برس
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أعلن مسؤول عسكري عراقي مقتل أربعة جنود عراقيين صباح اليوم السبت في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش العراقي في شمالي مدينة كركوك الواقعة على بعد 255 كلم شمال بغداد.

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وأوضح المسؤول، الذي تحدث لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم وقع "حوالي الخامسة صباحاً" بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش).

وبحسب المسؤول، استهدف الهجوم "ثكنة للجيش العراقي.. في ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك"، وهي منطقة غير بعيدة عن مناطق انتشار قوات للبيشمركة الكردية وتشهد أحياناً نشاطاً لبقايا تنظيم داعش أو عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر.

قوات البيشمركة في كركوك (أرشيفية)
قوات البيشمركة في كركوك (أرشيفية)
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