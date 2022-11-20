تدريب القوات العراقية.. مشاورات بين السوداني وسفيرة أميركا

بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي اليوم الأحد سبل تعزيز الشراكة بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن السوداني ناقش مع السفيرة الأميركية سبل تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات.

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تقديم المشورة والتدريب

كما أضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا "إدامة زخم الحرب على الإرهاب وفلوله والتعاون الثنائي في هذا المجال، ضمن إطار تقديم المشورة والتدريب من الجانب الأميركي للقوات المسلحة العراقية".

في المقابل، أشار البيان إلى أن السفيرة الأميركية أعربت عن تطلع بلادها لمزيد من التبادل والتنسيق بين واشنطن وبغداد.

جهود مكافحة الفساد

وفي وقت لاحق، قالت رومانوسكي عبر تويتر إنها بحثت مع رئيس الوزراء العراقي التعاون بين بغداد وأربيل فيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد والخدمات العامة والقضايا الإنسانية والأمنية.

وأكدت أن التعاون الموسع مع بغداد سيساعد في تحقيق نتائج ملموسة للشعب العراقي.

التعامل مع هؤلاء مرفوض

أتى هذا اللقاء بعد أيام من إبلاغ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء العراقي الجديد بأنها لن تتعامل مع الوزراء وكبار المسؤولين المنتمين لفصائل صنفتها واشنطن على قائمة الإرهاب. وفق ما أفاد موقع "أكسيوس" يوم الأربعاء الماضي.

إلا أن وكالة الأنباء العراقية نقلت عن مصدر حكومي قوله، إنه لا صحة لما يشاع عن إيصال الأميركيين رسائل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم التعامل مع بعض الوزراء.