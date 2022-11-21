السفيرة الأميركية ببغداد: على إيران وقف هجماتها في العراق

دانت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، الهجوم الإيراني على شمال العراق، والذي نفذ بالصواريخ والطائرات المسيرة.

واعتبرت السفيرة في تغريدة اليوم الاثنين، الهجوم انتهاكاً للسيادة العراقية، مشيرة إلى أن الهجمات تعرض المدنيين الأبرياء للخطر وتدمر البنية التحتية العراقية.

شاهدنا الليلة الماضية انتهاكاً ايرانياً آخر للسيادة العراقية. ان الهجمات الصاروخية والمسيرات تعرض المدنيين الأبرياء للخطر وتدمر البنية التحتية العراقية. يجب ان تتوقف هذه الهجمات الغير مسؤولة على @Kurdistan. — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) November 21, 2022

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كما طالبت فوراً بوقفها، معتبرة أنها هجمات غير مسؤولة على إقليم كردستان.

جاء الموقف الأميركي، بعدما شنّت إيران ليل الأحد الاثنين ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة المتمركزة في كردستان، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون.

استهداف أحزاب كردية

فقد أكدت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان أنّ "الحرس الثوري استهدف مجدّدًا أحزابًا كرديّة إيرانيّة"، من دون أن تُعطي أيّ حصيلة لهذه الضربات التي شُنّت عند حوالي منتصف الليل.

وتزامنت تلك الضربات مع قصف تركي طال مواقع كردية في شمال سوريا والعراق على السواء خلال اليومين الماضيين.

احتجاجات في إيران

يذكر أن الهجمات الإيرانية على شمال العراق تكررت منذ منتصف سبتمبر الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها طهران بطائرات بلا طيّار إيرانية ضد جماعات كرديّة إيرانيّة معارضة قتيلًا وثمانية جرحى في إقليم كردستان.