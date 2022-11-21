إيران تقصف شمال العراق.. وقنصلية أميركا تطلق صافرات الإنذار

بالتزامن مع الضربات التركية على شمال سوريا والعراق، أفاد مراسل العربية، ليل الاثنين، بتعرض 3 مناطق في أربيل والسليمانية شمالي العراق لقصف صاروخي إيراني.

وأكد أن القنصلية الأميركية في أربيل أطلقت صافرات الإنذار بعد القصف الإيراني، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من هجوم بري إيراني على مناطق كردية على الحدود مع العراق.

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سقوط ضحايا

فيما أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط ضحايا جراء القصف، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة إيرانية قصفت مخيما للاجئين الأكراد الإيرانيين في أربيل.

استهداف مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني

من جهته، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقرين له قرب أربيل في إقليم كردستان العراق.

وقال الحزب عبر تويتر إن الاستهداف تم بواسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة.

فيما نقلت قناة السومرية العراقية عن مصدر أمني قوله إن مقرا تابعا لحزب إيراني كردي معارض تعرض لاستهداف بثلاثة صواريخ في كويسنجق بأربيل.

غارات تركية أيضا

يتزامن القصف الإيراني مع إعلان وزارة الدفاع التركية أن سلاح الجو نفذ غارات على مواقع للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، مما أسفر عن تدمير 89 هدفا، وذلك بعد تفجير شهدته إسطنبول قبل أسبوع وأودى بحياة ستة أشخاص.

وقالت في بيان إن الضربات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني المحظور ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا جناحا لحزب العمال الكردستاني.

ضربات متكررة

كما أوضحت أن الضربات استهدفت قنديل وأسوس وهاكورك في العراق وكوباني وتل رفعت والجزيرة وديرك في شمال سوريا.

يذكر أن أنقرة تشن بصورة متكررة ضربات جوية في شمال العراق، حيث نشرت قوات كوماندوز لدعم عملياتها في إطار حملة طويلة الأمد ضد حزب العمال الكردستاني.

كما تكررت أيضا الضربات الإيرانية على شمال العراق منذ منتصف سبتمبر الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.