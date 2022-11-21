نائب رئيس البرلمان العراقي: هجمات إيران تجاوز مرفوض

دان شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين، القصف الإيراني الأخير على إقليم كردستان، داعياً المجتمع الدولي للتدخل.

وقال عبد الله في بيان إن الهجمات المتكررة "تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية"، وطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد مما وصفها بأنها "اعتداءات دول الجوار".

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كما حث نائب رئيس البرلمان المجتمع الدولي على مساعدة العراق لمعالجة هذه القضية، محذراً من أن استمرار القصف "ٍيعرض حياة المدنيين للخطر ويمس بالأمن والاستقرار في البلاد".

ضربات سابقة

أتت هذه التطورات بعدما شنّت إيران ليل الأحد الاثنين ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة المتمركزة في كردستان العراق المجاور، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون.

فقد أكدت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان أنّ "الحرس الثوري استهدف مجدّدًا أحزابًا كرديّة إيرانيّة"، من دون أن تُعطي أيّ حصيلة لهذه الضربات التي شُنّت عند حوالي منتصف الليل.

بدوره أوضح الديمقراطي الكردستاني على تويتر الاثنين، أنّه استُهدِف في موقعَين قرب أربيل بـ"قصف صاروخي وطائرات انتحارية بلا طيار".

وتزامنت تلك الضربات مع ضربات تركية مماثلة طالت مواقع كردية في شمال سوريا والعراق على السواء خلال اليومين الماضيين.

قتلى وجرحى

يذكر أن الضربات الإيرانية على شمال العراق تكررت منذ منتصف سبتمبر الماضي، مع تواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني الشابة الكردية البالغة من العمر 22 عاماً، بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها طهران بطائرات بلا طيّار إيرانية ضد جماعات كرديّة إيرانيّة معارضة قتيلًا وثمانية جرحى في إقليم كردستان.