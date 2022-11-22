برلمان العراق يناقش الهجمات الإيرانية والتركية على إقليم كردستان

من المقررِ أن يناقشَ البرلمانُ العراقي اليوم الثلاثاء مِلفَ حِفظِ سيادةِ البلاد بعدَ سلسلةٍ من الهجماتِ الإيرانيةِ والتركيةِ المتكررةِ على إقليمِ كردستان العراق. وقال البرلمان الاتحادي إن الجلسة ستكون مغلقة.

وسبق أن عقدَ البرلمانُ العراقي جلساتٍ مماثلة طيلةَ السنوات الماضية/ وكثيراً ما كانت تنتهي بالإدانةِ أو تشكيلِ لجانٍ للتحقيقِ وتقصي الحقائق.

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وبعد تجدد الضربات الإيرانية ليل الأحد-الاثنين على شمال العراق، نددت وزارة الخارجية العراقية، بالقصف الإيراني عبر طائرات مسيرة وصواريخ على إقليم كردستان، وأبدت رفضها أن يكون البلد "ساحة للصراعات".

وأكدت الخارجية رفضها بشكل "قاطع" للهجمات وأن يكون البلد ساحة "تصفية حسابات لأطراف خارجية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

"خرق لسيادة العراق"

كما اعتبرت أن الهجمات المتكررة من إيران وتركيا على إقليم كردستان شمال البلاد "خرق لسيادة العراق".

وقالت إن الحكومة تؤكد على ألا تكون أراضي العراق "مقرا أو ممرا لإلحاق الضررِ والأذى بأي من دول الجوار".

أتى هذا الموقف، بعدما شنّت إيران ليل الأحد الاثنين ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة المتمركزة في كردستان، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون.

وتزامنت تلك الضربات مع قصف تركي طال مواقع كردية في شمال سوريا والعراق على السواء خلال اليومين الماضيين.