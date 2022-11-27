وزير خارجية العراق: نستطيع اتخاذ إجراءات ضد من يخرج عن المسار الصحيح

نقلت صحيفة الوطن البحرينية اليوم الأحد عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قوله إن الحكومة الحالية قوية وتستطيع اتخاذ إجراءات "ضد من يخرج عن المسار الصحيح".

وقال إن الأحزاب لديها أيديولوجيات معينة، ربما تتفق مع دولة أخرى، مؤكدا أن هذا مسموح به في النظام الديمقراطي، "لكن القرار السياسي الأساسي في العراق، وصنع القرار، بيد الحكومة العراقية".

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وقال إن قيادة البلاد تحاول تهيئة الظروف للوصول إلى "تهدئة المنطقة لمصلحة الجميع، لأن التوترات في المنطقة تنعكس على الأوضاع الداخلية، وبالتالي الأمن الداخلي يتعلق بالأمن والوضع الأمني الإقليمي".

وأشار إلى أن بغداد تسعى إلى وضع أمني إقليمي جيد كي ينعكس على الوضع الأمني في هذه الدول وبينها العراق.

وأمس الأحد، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والسفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، على مواصلة الاجتماعات بين البلدين في الملف الأمني بما يحفظ سيادتهما ويرسخ أمن المنطقة واستقرارها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق في بيان أن السوداني استقبل اليوم سفير طهران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، مبيناً أن "اللقاء شهد التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين".

يأتي ذلك، بعد أيام قليلة من تأكيد إيران مواصلة قصف مواقع المعارضين الأكراد الإيرانيين المتمركزين في إقليم كردستان العراق.

كما أشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء عددا من الملفات المشتركة في الجانب الاقتصادي والاستثمار، فضلا عن مجمل العلاقات الثنائية.

وأضاف أن السفير نقل لرئيس الوزراء العراقي دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة بلاده.