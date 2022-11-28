تقرير: قائد فيلق القدس هدد بغداد باجتياح بري لإقليم كردستان

لعقود من الزمان وجدت جماعات المعارضة الكردية الإيرانية أمانًا نسبيًا في العراق المجاور، حيث أقامت قواعد وأثارت مزيدًا من الحريات في الداخل. وحتى أن البعض قاتل إلى جانب قوات الأمن الكردية العراقية المدعومة من الولايات المتحدة ضد مقاتلي داعش. لكن في الأسابيع الأخيرة، تعرضت معاقلهم إلى وابل من النيران الإيرانية حيث أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية عبر الحدود إلى إقليم كردستان العراق.

وتتهم إيران الأكراد الإيرانيين الذين يتخذون من العراق مقرا لهم بدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد منذ منتصف سبتمبر أيلول، مدفوعة بوفاة مهساء أميني البالغة من العمر 22 عاما وهي الشابة التي قُتلت في حجز شرطة الآداب الإيرانية وكانت إيرانية كردية.

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نستهدف "كبش فداء"

وقال خليل نادري، المتحدث باسم حزب حرية كردستان (PAK) ، وهو واحد من جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة المتمركزة في العراق والتي تم استهدافها: "يتم استخدامنا كبش فداء". وأضاف "كل هذا لصرف انتباه المجتمع الدولي عن الشؤون الداخلية والوضع في إيران".

نادري الذي تحدث من مكان لم يكشف عنه في الجبال الحدودية للعراق، قال إن ما لا يقل عن 19 عضوا من حزب PAK قتلوا منذ بدء الهجمات على قواعدهم في أواخر سبتمبر. كما قتل سبعة على الأقل بعد إطلاق وابل من الصواريخ على إحدى قواعدهم يوم الثلاثاء.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن لاجئين إيرانيين بينهم نساء وأطفال كانوا من بين ضحايا هجمات سبتمبر أيلول.

ويعيش الأكراد في تركيا وسوريا وإيران والعراق، لكنهم يفتقرون إلى دولتهم الخاصة. ونقلت الجماعات المنشقة الكردية الإيرانية قواعدها الى العراق في الثمانينات والتسعينات حيث انخرطت في صراع منخفض الحدة مع النظام في طهران بشأن رغبتهم في الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.

"76 قاعدة إرهابية"

وتزعم إيران أن هذه الجماعات تقوم بتهريب الأسلحة عبر الحدود وإثارة الاحتجاجات، حيث قال وزير خارجية البلاد يوم الأربعاء إن هناك "76 قاعدة إرهابية" متورطة في مثل هذه الأنشطة وهي اتهامات تنفيها هذه الجماعات.

وتهدد التوترات المتصاعدة الآن بإرباك حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة في العراق، والتي دعت إلى التدخل الدولي لوقف الهجمات حيث لديها علاقات معقدة مع بغداد والأكراد الإيرانيين. وقال مسؤول في حكومة إقليم كردستان: "لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو ، يجب وقف هذه الهجمات: المدنيون يموتون واقتصادنا يتعرض لضربة خطيرة".

وسمحت حكومة إقليم كردستان لسنوات عديدة للأكراد الإيرانيين بالعمل في كردستان العراق، مع الحفاظ أيضًا على علاقة عمل مع طهران وحلفائها في بغداد.

وقال مسؤول حكومة إقليم كردستان إن عقودًا من الاندماج تعني أن العلاقات عميقة، وأضاف " فر العديد من أكراد العراق إلى إيران في التسعينيات".

تهديد باجتياح بري

وعلى الرغم من أن حكومة إقليم كردستان اكتسبت حكمًا ذاتيًا في التسعينيات، إلا أنها تعتمد إلى حد كبير على الحكومة الفدرالية في بغداد لميزانيتها واحتياجاتها الأمنية. لذلك يجب أن توازن بين تضامنها الكردي والحاجة إلى تهدئة الوضع في بغداد الواقعة تحت ضغط إيران.

وتتلقى الحكومة الوليدة لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السوداني دعماً من الأحزاب والجماعات المسلحة المقربة من طهران. وأدان السوداني الهجمات الأخيرة التي شنتها طهران على الأكراد ووصفها بأنها "انتهاك للسيادة العراقية" وحث جيرانها على عدم استخدام العراق كساحة "لتصفية الحسابات". لكن إيران أوضحت نواياها: سيشن الحرس الثوري مزيدًا من الهجمات الجوية إذا لم يتم نزع سلاح الجماعات المنشقة.

وفي اجتماع في بغداد الأسبوع الماضي مع السوداني ومسؤولين حكوميين آخرين، هدد إسماعيل قاني، رئيس فيلق القدس باجتياح بري إذا فشلت بغداد في نزع سلاح الجماعات وتحصين حدودها وفقا لثلاثة مسؤولين عراقيين وأكراد ابلغوا صحيفة فاينانشيال تايمز. وقال مسؤول في بغداد إن التهديد “يجب أن يؤخذ على محمل الجد. لقد حشدوا القوات على الحدود والعراق لا يملك القوة لمنعهم من القدوم ".

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير اللهيان، يوم الأربعاء، للصحفيين إن طهران توصلت إلى اتفاق مع مسؤولين عراقيين "لنزع سلاح" الجماعات لكن حتى تنفيذه ، "ستواصل قواتنا المسلحة أعمالها لتوفير أقصى درجات الأمن للبلاد". لكن مسؤولو بغداد وحكومة إقليم كردستان نفوا التوصل إلى اتفاق.

وقال السوداني إن حكومة إقليم كردستان رفضت طلبًا لنزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية، وهو تفاعل نفى مسؤول في حكومة إقليم كردستان حدوثه. وقال المسؤول في بغداد إنه قبل هجمات هذا الأسبوع أرسل السوداني مستشاره للأمن القومي وهو نفسه شخصية بارزة في ميلشيات فيلق بدر المدعوم من إيران، إلى طهران لمحاولة التفاوض على حل.

وعلقت الحكومة الإقليمية آمالها على حكومة السوداني الجديدة في إيجاد حل حيث ناقش رئيس إقليم إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الذي زار بغداد الثلاثاء، الهجمات عبر الحدود مع السوداني، والتي قال المسؤول إنها "خطوة أولى جيدة".