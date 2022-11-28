إيران تعرض "المساعدة" على العراق لنشر قواته في كردستان

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A Kurdish peshmerga fighter affiliated with the Iranian Kurdistan Democratic Party (KDP-Iran) stands guard on a building following an Iranian cross-border attack in the town of Koye (Koysinjaq), 100Km east of Arbil, the capital of the autonomous Kurdish region of northern Iraq on ctober 1, 2022. Iran launched artillery and drone strikes targeting Kurdish militants in Iraq's north, an Iranian Kurdish official told AFP, days after cross-border attacks killed 14 people. (Photo by SAFIN HAMED / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - kurds - iran - workers - economy iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iran - iraq - kurds - conflict iran - iraq - kurds - conflict iran - iraq - kurds - conflict iran - iraq - kurds - conflict iran - iraq - kurds - conflict iran - iraq - kurds - conflict iraq - iran - kurds - strikes Mourners attend a condolence ceremony on September 29, 2022, for a peshmerga fighter with the Kurdish Democratic Party of Iran, who was killed the previous night during cross-border missile and drone strikes by Iran, in the town of Koye, 100 kms east of Arbil, the capital of the autonomous Kurdish region of northern Iraq. iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes Rezan Hassan, a member of the Iranian Kurdistan Democratic Party (KDP-Iran), talks to AFP during a condolences ceremony on September 29, 2022, for a peshmerga fighter with the Kurdish Democratic Party of Iran, who was killed the night before during cross-border missile and drone strikes by Iran, in the town of Koye, 100 kms east of Arbil, the capital of the autonomous Kurdish region of northern Iraq. iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes topshot - iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes iraq - iran - kurds - strikes
عنصر من البيشمركة الإيرانية في إربيل
العراق

إيران تعرض "المساعدة" على العراق لنشر قواته في كردستان

الخارجية الإيرانية: سمعنا أنباء عن قرار الحكومة العراقية نشر قواتها على حدود إقليم كردستان العراق ونأمل أن يتم ذلك ونرحب به

العربية.نت
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رحّبت طهران، اليوم الاثنين، بقرار الحكومة العراقية إرسال قوات إلى المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي وحيث يتمركز معارضون أكراد إيرانيون.

واستنكرت إيران بشكل خاص الهجمات التي تتهم مجموعات قادمة العراق بشنّها على أراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "سمعنا أنباء عن قرار الحكومة العراقية لنشر قواتها على حدود إقليم كردستان العراق ونأمل أن يتم ذلك ونرحب به"، مضيفاً: "إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لتقديم المساعدة لها".

ووفق كنعاني، يندرج نشر بغداد لقواتها على الحدود ضمن وعود العراق "بضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين".

وكان العراق قد أعلن في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عزمه إعادة نشر قواته على حدوده مع كل من إيران وتركيا، بعد قصف متكرّر نفّذته جارتاه واستهدف في إقليم كردستان العراق متمرّدين أكراداً أتراكاً وإيرانيين.

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وأعلنت السلطات العسكرية في إقليم كردستان، أن "التعزيزات العسكرية" المنتشرة على الحدود مؤلفة من البيشمركة، وهي قوات عسكرية خاصة بإقليم كردستان، لكنّها تتبع إدارياً لوزارة الدفاع العراقية.

ووعدت بتنفيذ هذه الإجراءات الأمنية الحدودية "في المستقبل القريب".

وتأتي تصريحات كنعاني في وقت تشهد إيران تظاهرات منذ منتصف أيلول/سبتمبر بعد وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وتتهم الحكومة الإيرانية الفصائل الكردية المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر.

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