حكم بالسجن على ناشط بالعراق يشعل مواجهات.. ومقتل متظاهرين
محكمة في بغداد أصدرت الاثنين حكماً بالسجن 3 سنوات على حيدر الزيدي بعد إدانته بـ"إهانة" الحشد الشعبي
اندلعت مواجهات، اليوم الأربعاء، في العراق على خلفية الحكم بالسجن على ناشط أدين بـ"إهانة" الحشد الشعبي.
وتحدثت مصادر طبية عن مقتل متظاهرين اثنين مساء اليوم وإصابة حوالي 21 آخرين في مواجهات بين المتظاهرين وقوة أمنية في الناصرية مركز محافظة ذي قار بجنوب العراق.
وقال حسين رياض المتحدث باسم دائرة الصحة في محافظة ذي قار لوكالة "فرانس برس" إن "متظاهرين قتلا بالرصاص" وأصيب 21 آخرون بجروح بينهم خمسة بالرصاص في صدامات مع قوات الأمن خلال تجمع في وسط مدينة الناصرية.
يأتي هذا بعدما حكمت محكمة في بغداد بالسجن ثلاث سنوات على الناشط الشاب حيدر الزيدي (20 عاماً) بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي. ولا يزال بإمكان الزيدي استئناف هذا الحكم.
وصدر الحُكم على الزيدي الموقوف حالياً، على خلفية تغريدة نُشرت في يناير/كانون الثاني الماضي وجرى حذفها مذاك، تنتقد أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل في كانون الثاني/يناير 2020 مع اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية على طريق مطار بغداد.
وتناقلت حسابات مقربة من الحشد صوراً لهذه التغريدة. وينفي الزيدي أن يكون هو من كتب التغريدة، كما يؤكد والده أن حسابه على تويتر تعرض للقرصنة.
وصدرت الاتهامات بحقه بموجب قسم من قانون العقوبات يحظر إهانة أي مؤسسة حكومية أو مسؤول علناً.
وفي إطار هذه القضية، أوقف الزيدي لفترة وجيزة في حزيران/يونيو قبل الإفراج عنه بكفالة بعد أسبوعين. وكتب الزيدي الأحد الماضي على حسابه في موقع "فيسبوك" أنه يمثل أمام المحكمة بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، داعياً إلى وقفة احتجاجية لدعمه.
ويمكن للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران وباتت منضوية في القوات الرسمية، أن يقدّم طلباً بتعويض مادي أمام القضاء، بحسب نص الحكم الصادر الاثنين.
وفي حزيران/يونيو، نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بوجود "بيئة من الخوف والترهيب" تقيّد حرية التعبير في البلاد، متحدثةً عن حوادث قامت بها "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" بهدف "قمع المعارضة والانتقاد".
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