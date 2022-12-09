اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محمد شياع السوداني
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني

السوداني: لن نقبل أن يكون العراق منطلقاً لتهديد الجوار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، على رفضه أن يكون العراق منطلقا لتهديد الجوار، مؤكدا رفض أي اعتداء على أراضي العراق.

وأكد السوداني خلال كلمته بالقمة العربية الصينية في الرياض، دعم كل الجهود لتعزيز العلاقات مع الصين، موضحا أن بلاده تريد علاقات منفتحة مع الشرق والغرب على أساس المصالح المشتركة.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقة مع الصين وفق مبادرة الحزام والطريق، داعيا بكين إلى الانفتاح التجاري على العراق.

استقرار سوق النفط

وقال إن بغداد تستهدف مع شركائها في أوبك تحقيق الاستقرار في إنتاج النفط وأسعاره بما يحقق المصالح المتوازنة للمنتجين والمستهلكين، لافتا إلى أن المنطقة العربية تمثل نقطة ثقل متزايدة في عالم متغير.

كما قال أيضا إن القمة فرصة للتكامل الاقتصادي في المنطقة من خلال تعزيز التعاون مع بكين.

3 قمم

يشار إلى أن العاصمة السعودية الرياض تستضيف 3 قمم عقب وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى السعودية، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم هي:

قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقمة خليجية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقمة عربية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وتناقش القمم الثلاث تعزيز العلاقات في كافة المجالات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت الصين في تثبت أقدامها بالعراق؟ كيف نجحت الصين في تثبت أقدامها بالعراق؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط