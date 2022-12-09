السوداني: لن نقبل أن يكون العراق منطلقاً لتهديد الجوار

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، على رفضه أن يكون العراق منطلقا لتهديد الجوار، مؤكدا رفض أي اعتداء على أراضي العراق.

" منطقتنا العربية تمثل نقطة ثقل متزايدة في عالم متغير".. كلمة رئيس وزراء العراق في #القمة_العربية الصينية#قمم_الرياض#العربية pic.twitter.com/9G3VAxCkoP — العربية (@AlArabiya) December 9, 2022

وأكد السوداني خلال كلمته بالقمة العربية الصينية في الرياض، دعم كل الجهود لتعزيز العلاقات مع الصين، موضحا أن بلاده تريد علاقات منفتحة مع الشرق والغرب على أساس المصالح المشتركة.

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وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز العلاقة مع الصين وفق مبادرة الحزام والطريق، داعيا بكين إلى الانفتاح التجاري على العراق.

استقرار سوق النفط

وقال إن بغداد تستهدف مع شركائها في أوبك تحقيق الاستقرار في إنتاج النفط وأسعاره بما يحقق المصالح المتوازنة للمنتجين والمستهلكين، لافتا إلى أن المنطقة العربية تمثل نقطة ثقل متزايدة في عالم متغير.

كما قال أيضا إن القمة فرصة للتكامل الاقتصادي في المنطقة من خلال تعزيز التعاون مع بكين.

3 قمم

يشار إلى أن العاصمة السعودية الرياض تستضيف 3 قمم عقب وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى السعودية، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات ثنائية، ويشارك في 3 قمم هي:

قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقمة خليجية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقمة عربية - صينية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وتناقش القمم الثلاث تعزيز العلاقات في كافة المجالات.