الخطوط العراقية توضح حقيقة تقديم "لحم الخنزير" للمسافرين

بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا عن تقديم وجبات تحتوي لحم الخنزير للمسافرين على رحلة قادمة من ألمانيا إلى بغداد، خرجت الخطوط الجوية العراقية لتنفي ذلك.

في التفاصيل، نفت الخطوط الجوية العراقية، أمس الجمعة، صحة ما تم تداوله حول تقديم وجبات طعام تحتوي على "لحم الخنزير" للمسافرين عبر جميع رحلاتها.

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كما أكدت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في بيان نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، "عدم صحة المعلومات المتداولة عن تقديم وجبات طعام تحتوي على لحم الخنزير للمسافرين عبر جميع رحلاتها المغادرة والقادمة من وإلى مختلف الوجهات المحلية والدولية ومنها قطاع ألمانيا"، وفقا لبيان نشر عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

وقالت الشركة إنها "تعتمد سياسة محددة في تجهيز هذا النوع من الرحلات، إما عن طريق تجهيز الرحلة بوجبات الطعام ذهابا وإيابا، أو تجهيزها من خلال شركات يتم الاتفاق معها على أن يكون التجهيز مطابقا للمواصفات المعتمدة لدى الخطوط الجوية العراقية والتي تراعي من خلالها الشريعة الإسلامية".

إدارة الفندق هي من وزعت الوجبات

كما أوضحت الخطوط العراقية أن الصورة المتداولة لا تحتوي على شعار الشركة المعتمد في جميع وجباتها المقدمة للمسافرين الكرام، داعية جميع وسائل الإعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء مثل هكذا معلومات كاذبة، والتأكد من المصادر الرسمية قبل الترويج لها.

وأشارت إلى أن مكتب الخطوط الجوية العراقية في ألمانيا كان قد أصدر بياناً حول هذه الحالة، أكد من خلاله على تأخر وصول الطائرة المخصصة لنقل الجالية العراقية بسبب سوء الأحوال الجوية مما اضطر المكتب إلى إسكان المسافرين فندقياً على نفقة الشركة وبالتزامن مع موسم أعياد رأس السنة في أوروبا بادرت إدارة الفندق بتوزيع وجبات طعام وهدايا رمزية لجميع النزلاء وبضمنهم مسافرو الخطوط الجوية، وبعد التأكد تبين أن الوجبة التي نشرت صورتها هي ذاتها التي تم توزيعها من قبل الفندق ولا صلة لشركتنا بها، وفق ما ذكره البيان.

قناة محلية تبث خبراً عن تقديم الخطوط الجوية العراقية وجبة من لحم الخنزير للمسافرين

فطيرة بلحم الخنزير

وكانت مواقع التواصل تداولت خبرا نشرته وسائل إعلام محلية، مفاده تقديم الخطوط الجوية العراقية لحم الخنزير لركابها عبر إحدى رحلاتها القادمة من ألمانيا للعراق.

وأوضحت أن أحد الركاب اكتشف بالصدفة الأمر، حيث تم وضع لحم الخنزير داخل الساندويتشات أثناء تقديم وجبة الغداء للركاب.