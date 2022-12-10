اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
upload_1670654920_1376532441
اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعنيّ بمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين

العراق يتحرك دولياً لحسم ملف استرداد المتهمين والأصول المهربة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، القاضي حيدر حنون، فريق الخبراء الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين الأممية والعربية لمُكافحة الفساد، إلى تكثيف الضغوط على الدول الأطراف في الاتفاقيتين من أجل إبداء التعاون مع العراق في ملفِّ استرداد المتهمين والأصول المهربة.

وأكد في بيان للهيئة، اليوم السبت، أنَّ "العراق ينبغي أن يضع ثقله في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأممية، وأن تكون له لمسات واضحة في التوصيات والمقترحات التي تخرج بها مثل تلك المؤتمرات بما ينعكس على تعاون الدول الأعضاء، لاسيما في ملف الاسترداد"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما أشار حنون خلال اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعنيّ بمتابعة تنفيذ الاتفاقيتين، بمقر الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، إلى "الأواصر المُشتركة بين الدول العربية والإسلامية من ناحيتي الدم والدين، وما يستدعيه ذلك من دافعٍ لها باتجاه التعاون فيما بينها في ملفات مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمتهمين".

وشدد على التزام العراق بمواد وبنود الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمُكافحة الفساد، لا سيما إجراء التقييم الذاتي والمعمق عن امتثاله وتنفيذه للاتفاقيَّة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جدل في لبنان بسبب "عيون الأشرفية".. وحزب الله يهاجم التجربة جدل في لبنان بسبب "عيون الأشرفية".. وحزب الله يهاجم التجربة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط